Usa-Cina: sale la tensione in vista della visita di Blinken a Pechino

- Il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, è atteso a Pechino già venerdì 16 giugno. La visita, considerata un passaggio cruciale per avviare quel disgelo tra Stati Uniti e Cina preannunciato il mese scorso dal presidente Joe Biden al termine del vertice G7 di Hiroshima, è stata ufficializzata oggi dal dipartimento di Stato attraverso una nota del portavoce Matthew Miller. A Pechino il capo della diplomazia di Washington discuterà con i vertici del Partito comunista cinese “dell’importanza di mantenere aperte le linee di comunicazione per gestire responsabilmente le relazioni” tra le due superpotenze. Blinken "solleverà anche questioni di mutuo interesse sul piano bilaterale, regionale e globale" e parlerà dei possibili strumenti di cooperazione "su problematiche internazionali condivise". Miller non fa invece riferimento a un possibile colloquio con il presidente cinese Xi Jinping, incontro che pure era dato per certo da precedenti anticipazioni di stampa. (segue) (Was)