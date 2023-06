Usa-Cina: sale la tensione in vista della visita di Blinken a Pechino (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La visita di Blinken, concordata dai presidenti Biden e Xi a margine del vertice G20 di Bali dello scorso novembre, sarà la prima di un segretario di Stato in Cina da quasi cinque anni a questa parte: nell’ottobre del 2018 era stato Mike Pompeo a recarsi a Pechino nel pieno della “guerra commerciale” iniziata dall’allora presidente statunitense Donald Trump. Blinken aveva già messo in programma una missione in Cina per lo scorso 5 febbraio, ma era stato costretto a cancellare il viaggio a seguito dell’avvistamento e dell’abbattimento di un pallone-spia cinese nei cieli degli Stati Uniti a pochi giorni dalla partenza. Anche questa volta non sono mancati episodi che hanno avvelenato il clima tra le due superpotenze in vista del viaggio e che sembrano dar ragione a quegli osservatori che, nei giorni scorsi, hanno suggerito l’esistenza di forze impegnate a sabotare il disgelo tra Stati Uniti e Cina. (segue) (Was)