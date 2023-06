Usa-Cina: sale la tensione in vista della visita di Blinken a Pechino (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La tensione tra le parti è emersa in particolare a seguito della conversazione telefonica di questa mattina tra lo stesso Blinken e l’omologo cinese Qin Gang. Nel resoconto offerto dal portavoce del dipartimento di Stato Matthew Miller, i due si sono concentrati sull’esigenza di “mantenere aperte le linee di comunicazione” tra i due governi al fine di “gestire responsabilmente” le relazioni bilaterali ed “evitare errori di calcolo e situazioni di conflitto”. Dall’altra parte, tuttavia, i toni utilizzati dal ministero degli Esteri di Pechino per dar conto della telefonata appaiono molto più duri e lasciano trasparire un’evidente mancanza di fiducia nei confronti degli Stati Uniti. Qin, in particolare, ha detto a Blinken che gli Usa dovrebbero “mostrare rispetto” per le importanti preoccupazioni della Cina riguardo alla questione di Taiwan. Il capo della diplomazia di Pechino ha anche invitato Washington a “smetterla d’interferire negli affari interni della Cina” e “di minare la sovranità, la sicurezza e gli interessi di sviluppo” cinesi “nel nome della competizione”. (segue) (Was)