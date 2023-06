Usa-Cina: sale la tensione in vista della visita di Blinken a Pechino (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Certo più grave è la vicenda del centro di spionaggio che la Cina starebbe realizzando a Cuba, a soli 400 chilometri in linea d’aria dalla Florida. La rivelazione del “Wall Street Journal” è arrivata la scorsa settimana, quando già si rincorrevano le voci su un imminente viaggio di Blinken a Pechino, ed è stata dapprima negata dal Consiglio di sicurezza nazionale della Casa Bianca e dal dipartimento di Stato, poi confermata da fonti diplomatiche e infine dallo stesso Blinken, in occasione della conferenza stampa congiunta di lunedì 12 giugno con il ministro degli Esteri Antonio Tajani. Il segretario di Stato, anzi, ha aggiunto che dal 2019 a oggi la Cina avrebbe operato più strutture militari e d’intelligence a Cuba e che tali attività sarebbero costantemente monitorate da Washington. Pechino, naturalmente, ha negato tutto e ha risposto accusando gli Stati Uniti di essere “campioni globali di pirateria informatica e superpotenza nel campo della sorveglianza”, come affermato polemicamente dal portavoce del ministero degli Esteri Wang Wenbin. (Was)