Repubblica Ceca: ministro Agricoltura Nekula si dimette, lo sostituirà Vyborny

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero dell’Agricoltura ceco, Zdenek Nekula, ha presentato le sue dimissioni, effettive dalla fine di giugno. Lo ha reso noto il presidente dell’Unione cristiana e democratica - Partito popolare cecoslovacco (Kdu-Csl) e ministro del Lavoro, Marian Jurecka. Nekula ha dichiarato che, da ministro, ha cercato di assicurare un buon futuro all’agricoltura ceca, anche a costo di non essere popolare. Tuttavia, “avevo bisogno del sostegno forte della leadership del partito, che non ho ricevuto negli ultimi mesi”. La dirigenza di Kdu-Csl ha proposto il nome del capogruppo in Parlamento, Marek Vyborny, come suo sostituto e ne ha già parlato con il premier, Petr Fiala, chiedendogli di discuterne con il presidente ceco, Petr Pavel, affinché Vyborny possa assumere l’incarico dal primo luglio. Nekula è il secondo membro del governo di Fiala a rassegnare le dimissioni, dopo l’abbandono della ministra dell’Ambiente, Anna Hubackova, lo scorso anno per motivi di salute. (Vap)