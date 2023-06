Lazio: nessun seggio in Consiglio per assessore e altri due candidati, Tar respinge ricorso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nessun seggio in Consiglio regionale del Lazio per l'assessore all'Urbanistica Pasquale Ciacciarelli della Lega e per altri due candidati del centrodestra: Tony Bruognolo sempre della Lega ed Enrico Cavallari di Forza Italia che non rientrano così in Pisana. Secondo quanto apprende "Agenzia Nova", il Tar del Lazio ha respinto il ricorso presentato dai tre candidati che contestavano il conteggio dei voti per l'assegnazione dei seggi in Consiglio regionale. In particolare, Ciacciarelli, nonostante gli oltre 14 mila voti ottenuti in provincia di Frosinone, non è riuscito ad essere eletto, per una minima percentuale in più (lo 0,4 per cento) conquistata dalla Lega a Latina che ha eletto il consigliere e presidente della commissione Lavoro, Angelo Tripodi, il quale, però, ha ottenuto meno preferenze di Ciacciarelli. (segue) (Rer)