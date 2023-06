Lazio: nessun seggio in Consiglio per assessore e altri due candidati, Tar respinge ricorso (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La mancata elezione ha portato la Lega a indicare Ciacciarelli come assessore. Il ricorso è partito da una premessa: in molte schede elettorali il nome di Ciacciarelli è stato scritto sotto il simbolo del partito sbagliato, ovvero Forza Italia. Se il Tar avesse assegnato il seggio a Ciacciarelli sarebbe scattato, probabilmente, l'avvicendamento in giunta e il suo assessorato sarebbe stato assegnato al collega di partito Tripodi. Niente da fare anche per Tony Bruognolo della Lega ed Enrico Cavallari di Forza Italia. Entrambi sono risultati primi dei non eletti dei rispettivi partiti. Non essendo stati eletti per un soffio, avevano impugnato il risultato delle elezioni regionali del Lazio. Gli ex candidati consiglieri hanno contestato alla giustizia amministrativa l'assegnazione del premio di maggioranza, cioè i dieci seggi ripartiti in maniera proporzionale tra i soli partiti della coalizione vincente, chiedendo di annullare il risultato delle elezioni di febbraio e i verbali di proclamazione. Ma anche in questi casi il Tar ha respinto il ricorso. (Rer)