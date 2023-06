Cuba: presidente Diaz-Canel convoca vertice Gruppo 77 + Cina il 15 e 16 settembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente di Cuba, Miguel Diaz-Canel Bermudez, ha convocato il vertice dei capi di stato e di governo del Gruppo 77 più la Cina, che si terrà a L’Avana il 15 e 16 settembre. "Cuba, in qualità di presidente del G-77 + Cina, convoca il vertice dei capi di Stato e di governo sul tema "Le attuali sfide dello sviluppo: ruolo della scienza, della tecnologia e dell'innovazione", il 15 e 16 settembre 2023 , all'Avana. Vi aspettiamo!”, ha scritto il presidente cubano in un messaggio sui social. Il Gruppo dei 77 (G77) alle Nazioni Unite è una coalizione di 134 paesi in via di sviluppo, progettata per promuovere gli interessi economici dei suoi membri e creare una maggiore capacità negoziale congiunta nelle Nazioni Unite. Cuba è titolare della presidenza per il 2023. (Mec)