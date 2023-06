Francia: fonti stampa, Macron ha ricevuto lo scorso 12 giugno l'ex premier Philippe

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente francese, Emmanuel Macron, ha ricevuto l’ex primo ministro Edouard Philippe il 12 giugno scorso, mentre circolano indiscrezioni su un possibile rimpasto di governo. Lo scrive il quotidiano "Le Figaro". Philippe, leader del partito Horizons, si aspetta che "la sua formazione politica sia trattata con riguardo, in Parlamento e al governo", come scrive il quotidiano di stampo conservatore. Per questo, l'ex premier resta vigile affinché Horizons non resti emarginato in un eventuale rimpasto. Philippe in passato si è già espresso a favore di una grande coalizione con la destra dei repubblicani.(Frp)