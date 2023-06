Berlusconi: Zangrillo, FI saprà custodire e tramandare suoi insegnamenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La folla commossa che lo ha salutato per l’ultima volta conferma la grandezza di Silvio Berlusconi", scrive su Twitter il ministro per la Pubblica amministrazione ed esponente di Forza Italia, Paolo Zangrillo. "Non solo come imprenditore di successo, uomo politico di grande visione, ma soprattutto come uomo. Quella sua capacità di arrivare al cuore delle persone, qualità che ha conquistato anche me quando l’ho conosciuto, è testimoniata dalle numerosissime persone che si sono radunate in piazza Duomo per rendergli un omaggio sincero. È questo affetto che ora dobbiamo continuare a ricambiare portando avanti i suoi insegnamenti, un patrimonio collettivo che Forza Italia saprà custodire e tramandare", conclude. (Rin)