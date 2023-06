Roma: Fp Cgil, domani in piazza dell'Esquilino per diritti vigili del fuoco

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Domani "dalle ore 9:30 alle ore 13 a piazza dell'Esquilino a Roma, la Fp Cgil vigili del fuoco manifesterà al fianco delle lavoratrici e dei lavoratori Aeronaviganti, Sommozzatori e Nautici per sensibilizzare l'opinione pubblica, il Dipartimento della Funzione Pubblica, quello dei Vigili del Fuoco, il Mef e i ministri competenti a valorizzare economicamente e normativamente il ruolo svolto dai professionisti del soccorso delle Specialità". È quanto si legge in una nota di Funzione Pubblica Cgil vigili del fuoco. "L'iniziativa intende sollecitare il rafforzamento dei diritti per il personale delle Specialità del Corpo nazionale, investendo nel contempo nel principio della partecipazione, che rafforza le lavoratrici e i lavoratori rendendoli protagonisti. L'obiettivo – è scritto nella nota - è arrivare al tavolo con una proposta alternativa a quella fatta dall'Amministrazione in grado di valorizzare l'importante ruolo degli specialisti sia normativamente che economicamente". Gli obiettivi delineati da Fp Cgil Vvf riguardano "la modalità di riconoscimento dell'indennità storica non va modificata. L'indennità di pronto impiego - spiega la nota - dovrà essere legata all'anzianità di brevetto e non al ruolo di appartenenza e una clausola di salvaguardia specifica dovrà consentire al personale di aver riconosciuta l'anzianità maturata sin da quando è stata volta l'attività Specialistica. La norma dovrà prevedere che le risorse di risparmio confluite nel Fondo di Amministrazione devono essere destinate al personale delle Specialità. Il trascinamento dell'indennità, nuova istituzione per il personale Specialista del Cnvvf, dovrà prevedere pari trattamento degli altri Corpi di Stato anche in caso di chiusura del nucleo per scelte dell'Amministrazione. Il riconoscimento del personale Istruttore Pilota a primo livello con estensione al personale istruttore delle altre specialità. Individuazione delle figure che svolgono particolari incarichi di responsabilità da incentivare con la contrattazione di secondo livello", conclude la Fp Cgil vigili del fuoco. (Com)