Sudan: generale Dagalo ringrazia Arabia Saudita e partner per risposta umanitaria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il generale sudanese Mohamed Hamdan "Hemeti" Dagalo, comandante delle Forze di supporto rapido (Rsf), ha ringraziato la comunità internazionale, e in particolare l'Arabia Saudita, per "il sostegno incrollabile" offerto per risolvere il conflitto in corso in Sudan. "Di fronte alla crisi in corso, il mondo si è unito per aiutare il Sudan. Apprezziamo profondamente il sostegno incrollabile guidato dal Regno dell'Arabia Saudita, sotto la ferma guida del Custode delle due sacre moschee, re Salman e del principe ereditario Mohammed Bin Salman, che non solo ha fornito assistenza continua, ma ha anche annunciato una conferenza speciale di donatori per il Sudan, prevista per il 19 giugno", ha scritto Dagalo su Twitter. Il generale, ora rivale del capo dell'esercito e presidente di Transizione Abdel Fattah al Burhan, ha quindi esteso "un riconoscimento speciale" a Qatar, Egitto, Germania, all'Ufficio delle Nazioni Unite per il coordinamento degli affari umanitari, all'Unione europea ed all'Ufficio dell'Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati "per i loro sostanziali contributi", co-promotori della conferenza. (Res)