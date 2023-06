Berlusconi: Meloni, grazie Silvio, non ti dimenticheremo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Grazie Silvio, non ti dimenticheremo", scrive su Twitter il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, postando un video che ripercorre le principali tappe della vita politica e imprenditoriale del presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi, di cui si sono tenute oggi le esequie di Stato al duomo di Milano. Il video, contrappuntato da frasi sovraimpresse, descrive l'ex premier come un "combattente, coraggioso, determinato", "uno dei più grandi imprenditori che l'Italia abbia avuto, capace di innovare e costruire nuove strade. Sempre pronto a difendere l'interesse nazionale. Ha governato con l'orgoglio, la visione e l'autorevolezza che una nazione come la nostra merita e richiede. Ha reso l'Italia centrale nello scenario internazionale e ha scritto pagine significative della nostra storia. Abbiamo iniziato questo cammino molti anni fa. Abbiamo percorso strade diverse. Ma l'obiettivo era e rimarrà comune: rendere l'Italia fiera e capace di stupire il mondo. Grazie Silvio, ti renderemo orgoglioso". (Rin)