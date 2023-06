Pnrr: assessora Lavori pubblici Lazio, formazione su digitalizzazione e Rup per centrare obiettivi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è svolta questa mattina presso la Sala Tevere della Regione Lazio la "Giornata formativa sul nuovo codice dei contratti pubblici", che rientra nel Piano nazionale per la professionalizzazione del responsabile unico di progetto. Ad organizzarla l’assessorato ai Lavori Pubblici della Regione Lazio, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, l’Istituto per l’innovazione e la trasparenza degli appalti e la compatibilità ambientale, l’Istituto per la finanza e l’economia locale di Anci e la Scuola nazionale dell’amministrazione, in collaborazione con l’Autorità nazionale anticorruzione e la Rete degli osservatori regionali sui contratti pubblici. "È un onore aprire una giornata così importante – ha dichiarato l’assessore Manuela Rinaldi – anche perché sono sempre stata impegnata come tecnico in eventi formativi di questo tipo. Si tratta di un’occasione per approfondire e confrontarsi in vista del nuovo codice dei contratti pubblici, che prenderà il via il prossimo primo luglio e che prevede una semplificazione della precedente normativa, con modelli organizzativi necessari alla professionalizzazione del personale". (segue) (Com)