Spagna: Podemos chiede proroga sconti trasporti pubblici e tetto prezzo affitti

- La leader di Unidas Podemos, Ione Belarra, ha chiesto al Partito socialista operaio spagnolo (Psoe) di prorogare almeno fino alla fine dell'anno la riduzione del prezzo dei trasporti pubblici e il tetto al prezzo degli affitti. In un video postato sui social network, Belarra ha invitato il suo partner di coalizione a estendere il pacchetto di misure anticrisi e a includere queste due proposte "urgenti ed essenziali", che Podemos chiede da mesi. "Ora più che mai dobbiamo raddoppiare gli sforzi e proteggere i cittadini del nostro Paese", ha detto la ministra per i Diritti sociali, sottolineando che, nonostante l'evoluzione positiva dei dati macroeconomici, ci sono ancora molte persone che soffrono le conseguenze della crisi. Belarra ha sottolineato che occorre confermare le misure che "funzionano e sono ancora necessarie per milioni di persone". In questo modo, la leader di Unidas Podemos ha chiesto al Psoe di rendere permanente la riduzione del prezzo dei trasporti pubblici, o almeno di estenderla fino alla fine dell'anno, e rendere gratuiti i treni locali a media distanza. Belarra, inoltre, ha chiesto la proroga di sei mesi dei contratti di affitto, così come il divieto di tagli all'acqua, all'elettricità e al gas.(Spm)