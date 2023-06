Città metropolitana Roma: vicesindaco, avviata attività di controllo serale per sicurezza stradale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

24 luglio 2021

- La Polizia metropolitana ha avviato un'attività di controllo di polizia stradale per migliorare la sicurezza della circolazione ed attivare un'opera di prevenzione per contrastare comportamenti incauti o pericolosi alla guida. Lo comunica in una nota la Città metropolitana di Roma Capitale. "Il servizio, che si svolge in orario serale dalle 17:30 alle 24 nelle giornate del mercoledì, d'intesa con i sindaci dei Comuni interessati, coinvolgerà in ogni turno n. 16 operatori della Polizia Locale della Città metropolitana di Roma Capitale", afferma il vicesindaco della Città metropolitana di Roma Capitale, Pierluigi Sanna. "Durante il servizio - spiega - saranno utilizzate le apparecchiature tecniche finalizzate all'accertamento della mancanza di revisione automobilistica e di copertura assicurativa civile. Saranno inoltre utilizzati i dispositivi precursore e etilometro per la verifica di quelle condotte da cui consegue un elevato rischio per la propria e l'altrui incolumità per la guida in stato di alterazione dovuta a consumo di alcool. Nel corso della prima operazione presso il comune di Castelnuovo di Porto sono stati controllati un totale di n. 480 veicoli in transito e sono state contestate complessivamente n. 31 violazioni al Codice della Strada. È stata offerta all'utente la possibilità di effettuare il pagamento elettronico mediante il Pos fruendo così della riduzione della sanzione pecuniaria amministrativa. La programmazione dei controlli prevede ulteriori servizi congiunti a cadenza settimanale per tutto il prossimo mese di giugno, nei territori di Tivoli, Ostia ed Artena", conclude Sanna. (Com)