Berlusconi: Ronzulli (FI), affetto italiani scalda cuore

21 luglio 2021

- "Faccio fatica a racchiudere in un solo ricordo un legame che dura da 24 anni. Il nostro primo incontro, il mio matrimonio, la nascita di mia figlia, tutti ricordi privati perché l'affetto che mi legava a lui era personale. Per me non era soltanto un leader politico, il leader della nostra comunità, per me era veramente un secondo padre. L'unica cosa bella oggi è vedere tutto l'affetto che gli stanno tributando, una cosa che scalda il cuore". Lo ha detto la presidente dei senatori di Forza Italia, Licia Ronzulli, rispondendo ai cronisti a margine dei funerali di Silvio Berlusconi, a Milano. A chi le chiedeva se ci sia ora il dovere da parte di Forza Italia di tenere viva l'eredità politica di Berlusconi, la parlamentare ha risposto: "Sì, abbiamo il dovere di farlo per lui e con lui ancora". E di rimanere uniti? "Assolutamente sì", ha concluso Ronzulli. (Rin)