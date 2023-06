Berlusconi: sindaco Trieste, affetto e stima per l’amico e il leader politico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sindaco di Trieste, Roberto Dipiazza, ha partecipato oggi ai funerali di Stato dell’ex presidente del Consiglio Silvio Berlusconi. Presente con il gonfalone della città, Dipiazza ha voluto testimoniare “l'affetto e la stima per l'amico, il leader politico e il lungimirante imprenditore, che ha operato per il bene dell'Italia e che la storia eleverà presto nella sua più alta e meritata dimensione”, ha detto. Una commemorazione ufficiale è in programma in occasione della prossima seduta del Consiglio comunale di Trieste, convocata per lunedì 19 giugno. (Frt)