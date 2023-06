Sanità: per Giornata donatore sangue inaugurata a Cittadella Salute Viterbo mostra lavori studenti liceo artistico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questa mattina, alla Cittadella della salute di Viterbo, in occasione della Giornata mondiale del donatore di sangue, è stata inaugurata l'esposizione dei lavori degli alunni del Liceo artistico Francesco Orioli(classe 5AG sezione Grafica), i quali hanno creato una campagna pubblicitaria, finalizzata alla promozione della donazione. La mostra resterà visitabile presso la hall della struttura fino al 21 giugno. L'iniziativa è stata realizzata durante 30 ore scolastiche certificate, all'interno dei Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento, in modalità project work, con la collaborazione della sezione comunale dell'Avis di Viterbo e della Asl che ha messo a disposizione gli spazi espositivi. La mostra, inoltre, è parte integrante delle manifestazioni previste per celebrare i 65 anni della sezione viterbese dei donatori di sangue, che vedrà il suo culmine in un evento che si terrà il prossimo 25 giugno. Alla inaugurazione di questa mattina hanno partecipato, tra gli altri, il presidente dell'Avis di Viterbo, Luigi Ottavio Mechelli, la dirigente scolastica e il vice dirigente dell'Istituto Orioli, Simonetta Pachella e Mirko Ottoni, e la professoressa Alessandra Giacobbi. (segue) (Com)