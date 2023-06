Sanità: per Giornata donatore sangue inaugurata a Cittadella Salute Viterbo mostra lavori studenti liceo artistico (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ringrazio i ragazzi e i docenti dell'Istituto Orioli – aggiunge il presidente Avis, Luigi Ottavio Mechelli – per aver espresso e saputo tradurre con un linguaggio efficace il messaggio della donazione che la nostra sezione comunale tramanda da ormai 65 anni. In contemporanea con l'avvio dell'esposizione, nella giornata di oggi è partita la tradizionale campagna di sensibilizzazione 'E...state sicuri", realizzata con il Servizio di medicina trasfusionale della Asl di Viterbo. Una campagna che garantirà a tutti i cittadini che andranno a donare, fino al 31 agosto, di essere sottoposti a un controllo completo e gratuito dei valori ematici e di ricevere l'ormai immancabile gadget targato Avis Viterbo. Donare il sangue, soprattutto nei mesi estivi, è un gesto di generosità nei confronti di chi, proprio in questo periodo, sta affrontando la malattia e necessita di un intervento chirurgico". (Com)