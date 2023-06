Siria: in primi cinque mesi 2023 turisti aumentati del 40 per cento anno su anno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nei primi cinque mesi del 2023, i turisti arrivati in Siria sono aumentati del 40 per cento rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. Lo ha annunciato il direttore della Pianificazione e della cooperazione internazionale del ministero del Turismo, Ahed al Zaim, all'agenzia di stampa filogovernativa “Sana”. “Gli arrivi complessivi nei primi cinque mesi dell’anno hanno raggiunto le 727mila persone”, ha affermato Al Zaim, precisando che gli arrivi si sono divisi tra 652mila persone provenienti dai Paesi arabi e 75mila visitatori provenienti dal resto dei Paesi. “Lo scorso anno sono arrivati 519mila visitatori, di cui 458 mila arabi e 61mila provenienti dal resto del mondo”, ha proseguito il direttore della pianificazione. “Il ministero sta lavorando a diversi progetti tra cui la firma di un accordo con il consiglio comunale di Tartous per investire nel complesso templare di Karnak, in Egitto, e ai preparativi per la creazione del Syrian Youth Forum in collaborazione con l’Autorità per l’eccellenza e la creatività il prossimo settembre”, ha concluso.(Lib)