Usa: interferenze elettorali in Georgia, sceriffo invia team a Miami e a New York in caso di possibili accuse contro Trump

- L'ufficio dello sceriffo della contea di Fulton, in Georgia, ha inviato alcuni rappresentanti ai tribunali federali di Miami e New York dove si sono tenute le udienze preliminari relative alle due recenti incriminazioni nei confronti di Donald Trump, nel caso in cui le indagini della procuratrice distrettuale Fani Willis, in merito alle interferenze elettorali dell’ex presidente e del suo staff durante le elezioni del 2020, portino anch’esse all’emissione di accuse penali. In una intervista con l’emittente “Wsb-Tv”, lo sceriffo Pat Labat ha dichiarato che il suo ufficio sta adottando un approccio “proattivo dal punto di vista della sicurezza: abbiamo inviato le squadre a Miami e a New York per essere certi di essere pronti ad ogni evenienza”. In Georgia, la procuratrice Willis sta coordinando le indagini di un gran giurì sulle interferenze di Trump nella certificazione della vittoria di Joe Biden nello Stato, in occasione delle presidenziali del 2020. Secondo alcune indiscrezioni di stampa, il suo ufficio starebbe valutando accuse di cospirazione e racket nei confronti dell’ex presidente. (Was)