Vicenza: Giacomo Possamai nomina Sandro Pupillo come capo gabinetto

- Giacomo Possamai, sindaco di Vicenza, ha presentato oggi alla stampa il suo capo gabinetto. "Ho chiesto - ha detto - a Sandro Pupillo di essere il mio capo di gabinetto. Una persona di mia piena fiducia per un ruolo particolarmente delicato. Domani - ha aggiunto - presenterò la giunta. Ho voluto dedicare una conferenza stampa già oggi al capo di gabinetto per due ragioni. La prima è che voglio ringraziare Sandro Pupillo per aver risposto positivamente alla mia richiesta, accettando un ruolo molto delicato e centrale e che però comporta un sacrificio delle sue legittime ambizioni politiche, perché ha ovviamente meno visibilità e riconoscibilità pubblica. La seconda ragione è che nell'architettura della squadra di governo che ho in mente era per me particolarmente importante scegliere come capo di gabinetto, e quindi coordinatore politico del mio staff, una figura che avesse esperienza politica e amministrativa, capacità di dialogo e di mediazione, e che godesse della mia piena fiducia. Sandro, che ha condiviso con me tante esperienze degli ultimi dieci anni, dentro e fuori il Consiglio comunale, ha tutte queste caratteristiche". Pupillo nella recente tornata elettorale ha partecipato alla campagna elettorale dell'attuale sindaco ed è stato eletto come consigliere comunale all'interno della lista Civici con Possamai. "Questa chiamata del sindaco - ha commentato Sandro Pupillo - è per me un grande onore e una grande responsabilità: mi dedicherò al meglio delle mie capacità a questa sfida, ben sapendo che si tratta di un ruolo delicato e complesso, a fianco del primo cittadino e della giunta. Lo ammetto: mi spiace lasciare il Consiglio comunale, con cui però continuerò a relazionarmi da questa diversa posizione: ho sempre pensato che chi fa politica debba esercitare le sue funzioni non per soddisfare ambizioni personali, ma per servire al meglio la cittadinanza in un progetto collettivo. Ringrazio infine i tanti vicentini che mi hanno scelto anche a queste elezioni: onorerò la loro fiducia aiutando il sindaco e il suo progetto di rinnovamento della città" ha concluso. (Rev)