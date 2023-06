Municipio Roma X: Bonessio (Ev), necessario tutelare pista ciclabile via di Castel Fusano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La pista ciclabile di via di Castel Fusano, nel Municipio Roma X, "va tutelata, perfezionando gli ultimi adempimenti tecnico-burocratici". Lo affermano in una nota il consigliere capitolino di Europa verde ecologista, Ferdinando Bonessio, e l'assessore al Patrimonio del Municipio Roma X, Guglielmo Calcerano. "Incentivare la mobilità ciclopedonale è fondamentale per assicurare una vera rigenerazione urbana e togliere gli autoveicoli dalle strade, diminuendo l'inquinamento - spiegano -. Anche la pista ciclabile di via di Castel Fusano, ultimata nel 2018, assolve a questa funzione e va tutelata perfezionando gli ultimi adempimenti tecnico-burocratici successivi alla chiusura dei lavori, funzionali alla sua ordinaria manutenzione. Le ripetute piogge di questi mesi, evidentemente connesse al cambiamento climatico, hanno prodotto una inaspettata crescita della vegetazione che rende più difficile il transito sulla pista, ma anche grazie all'interessamento dell'assessore alla Mobilità, Eugenio Patanè, Roma Capitale e il Municipio X stanno lavorando per assicurare in tempi brevi l'adeguata cura del percorso". (Com)