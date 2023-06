Veneto: Ciambetti, European orienteering championship occasione per promuovere territorio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il prossimo ottobre il Veneto “sarà il palcoscenico per un evento sportivo che vedrà il coinvolgimento di migliaia di appassionati, l'European orienteering championship 2023: un'occasione unica per promuovere il territorio e fare dell'orienteering uno strumento di valorizzazione". Lo ha detto Roberto Ciambetti, presidente del Consiglio regionale del Veneto che oggi, a Palazzo Ferro Fini, a Venezia, ha incontrato Gabriele Viale, esperto di orienteering e consulente sportivo, fondatore della Gabriele Viale consulting, e Mauro Gazzerro, presidente di Fiso Veneto. "L'orienteering – ha aggiunto Ciambetti – non è solo una disciplina sportiva ma è anche un'attività che permette di esplorare consapevolmente il territorio, promuovendone la conoscenza, una proposta educativa che incoraggia il rispetto dell'ambiente, stimola lo spirito di indipendenza e di intraprendenza". (Rev)