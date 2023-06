Usa-Cina: dipartimento di Stato, Blinken volerà a Pechino venerdì

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, volerà in Cina venerdì 16 giugno. Lo ha ufficializzato oggi in un comunicato il portavoce del dipartimento di Stato, Matthew Miller, secondo cui il capo della diplomazia di Washington "discuterà l'importanza di mantenere aperte le linee di comunicazione per gestire responsabilmente le relazioni" tra le due superpotenze. Blinken "solleverà anche questioni di mutuo interesse sul piano bilaterale, regionale e globale" e parlerà dei possibili strumenti di cooperazione "su problematiche internazionali condivise". Successivamente il segretario di Stato Usa si recherà nel Regno Unito, dove si tratterrà fino al 21 giugno. A Londra Blinken parteciperà alla Conferenza sulla ripresa dell'Ucraina, evento che avrà l'obiettivo di mobilitare donatori pubblici e privati per la ricostruzione del Paese dopo l'invasione da parte della Russia. Il segretario incontrerà anche gli omologhi del Regno Unito (James Cleverly), dell'Ucraina (Dmytro Kuleba) e di altri Paesi partner e alleati. (Res)