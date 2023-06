Brasile: ad aprile commercio al dettaglio in crescita dello 0,5 per cento su anno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ad aprile il volume delle vendite al dettaglio in Brasile è aumentato dello 0,1 per cento su mese e dello 0,5 per cento su anno. Lo riferisce l'istituto nazionale di statistica (Ibge), segnalando che si tratta del quarto mese consecutivo in cui il dato non mostra il segno negativo. Dall'inizio del 2023 il volume di commercio è aumentato dell'1,9 per cento, mentre il confronto dell'ultimo anno sul precedente mostra un incremento dello 0,9 per cento. L'indice "ampliato" - in cui entrano anche le vendite di automobili, moto, ricambi e materiali edili - è invece calato dell'1,6 per cento su marzo e cresciuto del 3,3 per cento su anno. (Brb)