Migranti: naufragio davanti alla Grecia, bilancio vittime sale a 78

- È salito a 78 il numero dei morti del naufragio del peschereccio che è affondato stamane al largo di Pylos, in Grecia. Lo riferisce il quotidiano “Kathimerini”, citando la Guardia costiera ellenica. Le indagini delle autorità sulla tragedia sono ancora in corso, come anche le ricerche dei dispersi. I sopravvissuti al naufragio sono 104. Stando alle prime ricostruzioni diffuse dal quotidiano greco, il peschereccio affondato era salpato da Tobruk, nella Libia orientale, e trasportava almeno 400 persone.(Gra)