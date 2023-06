Speciale scuola: Imprese, Leonardo assumerà 2 mila giovani in campo cibernetica, al via formazione a Roma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E a giorni partiranno le iscrizioni per avviare i primi corsi a settembre. "Rilanciamo il ruolo della formazione professionale pubblica, finalizzata all'inserimento dei giovani nel mondo del lavoro. Con Leonardo andremo a realizzare un primo laboratorio di cyber security, dedicato ai ragazzi che escono dalle scuole medie, quindi dai 14 ai 18 anni. È la prima volta che viene fatto a livello nazionale e a giugno inizierà l'iscrizione ai corsi che partiranno a settembre", ha chiarito il delegato alla Scuola di Città metropolitana di Roma, Daniele Parrucci. E per il futuro anche la Regione Lazio conta di avviare il progetto anche in altri territori. "La povertà educativa ha pesanti ripercussioni su bambini e adolescenti, dobbiamo domandarci come interrompere questo ciclo e per questo stiamo studiando misure che rendano attrattivo il percorso dallo studio al lavoro. L'accordo tra Città metropolitana di Roma e Leonardo va in questa direzione e potrà essere applicato anche ad altre realtà", ha assicurato l'assessore al Lavoro del Lazio, Giuseppe Schiboni. Alla firma dell'accordo è intervenuto anche il capo dell'agenzia nazionale di cyber security Bruno Frattasi, già prefetto di Roma, che ha espresso soddisfazione per l'iniziativa. (Rer)