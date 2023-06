Speciale scuola: Milano, De Corato (Fd'I), su sgombero ex scuola via Adriano Granelli si prende merito, ma era occupato da 12 anni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' stato effettuato uno sgombero nella ex scuola di via Adriano 60 a Milano. "Granelli si è preso, come è suo solito fare, tutti i meriti di questa operazione anche quando, come in questo caso, non li ha! Dopo 12 anni, finalmente, l'Assessore alla Sicurezza del Comune di Milano si è accorto che l'ex istituto scolastico era occupato da 40 persone ed andava sgomberato". Così l'On. di Fratelli d'Italia sul degrado e sicurezza delle periferie italiane ed ex vice Sindaco delle Giunte di Centrodestra milanesi, Riccardo De Corato, sullo sgombero avvenuto in una ex scuola di via Adriano a Milano. "Lui stesso addossa tutte le colpe a noi Centrodestra, soprattutto per aver costruito solo case private e con pochi servizi. Alle nostre Giunte non è stato possibile completare il tutto perché, nel 2011, abbiamo perso le elezioni ma, da quanto si sono insediati loro del Centrosinistra, non è stato fatto nulla - aggiunge De Corato -. Anzi, la Giunta di Palazzo Marino ha pensato solamente ad occuparsi di abusivi e la loro emergenza abitativa ha interessato esclusivamente questi ultimi. Viceversa, dovrebbero occuparsi delle migliaia di famiglie che dal 2011 sono regolarmente iscritte nelle graduatorie comunali e da troppi anni, aspettano una casa". (Com)