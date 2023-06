Speciale scuola: ok in giunta a liquidazione Multiservizi, attività in Risorse per Roma con tutela lavoro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Via libera alla liquidazione della società partecipata di secondo livello, al 51 per cento di Ama, Roma Multiservizi e presa in carico del servizio scolastico integrato (pulizia, mense e trasporto) - e quindi dei lavoratori - nella società comunale Risorse per Roma. È quanto spiegato in una nota del Campidoglio in cui si conferma che la giunta capitolina ha approvato la proposta di delibera che recepisce le linee guida previste dalla memoria approvata a fine maggio scorso e che definisce il percorso di messa in liquidazione da parte di Ama della società Roma Multiservizi, salvaguardandone la forza lavoro. Successivamente viene stabilito che il servizio scolastico integrato potrà essere affidato a una società interamente partecipata da Roma Capitale, nell'ambito delle quali si cita "Risorse per Roma" come il soggetto che appare "maggiormente idoneo" in ragione della complementarietà dei servizi già svolti. Adesso il provvedimento dovrà passare dall'approvazione dell'Assemblea capitolina. (Rer)