Speciale scuola: Bosnia, sparatoria in una scuola elementare di Lukavac, ci sono feriti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questa mattina è avvenuta una sparatoria in una scuola elementare di Lukavac, nel cantone di Tuzla in Bosnia Erzegovina. Lo ha confermato il sindaco della città, Edin Delic, ripreso dall'emittente "N1". Secondo le prime informazioni ci sono feriti, ma non si tratta di studenti. "L'aggressore è un minorenne ed è stato immediatamente arrestato", ha annunciato Delic. Una persona è stata ricoverata presso il centro medico di Tuzla con una ferita da arma da fuoco al collo. Secondo fonti ospedaliere il paziente è intubato e l'operazione è attualmente in corso. Il ministero dell'Interno non ha potuto fornire alcuna informazione, se non che la polizia è sul posto e che sono in corso i primi accertamenti. (Seb)