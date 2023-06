Speciale scuola: Crs4, bilancio positivo per le attività di divulgazione nelle scuole sarde

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Proseguono le attività di divulgazione delle discipline Stem (scienze, tecnologia, ingegneria e matematica) avviate dal CRS4 il 13 marzo 2023 nelle scuole dell’infanzia e nelle primarie di tutta la Sardegna anche in lingua inglese. In soli 3 mesi un totale di 2077 tra i bambini della fascia d’età compresa tra i 4 e i 7 anni sono stati coinvolti in esperimenti divertenti alla scoperta della scienza per fornire loro spiegazioni semplici su fenomeni naturali e sulle principali tecnologie. Sono state raggiunte 56 scuole, di cui 39 primarie e 17 dell’infanzia, dislocate in 31 comuni sardi elencati nell’ordine con cui si sono susseguite gli incontri: Cagliari, Olzai, Ollolai, Ovodda, Gavoi, Jerzu, Gairo, Ulassai, Perdasdefogu, Carloforte, Orgosolo, Oliena, Oristano, Simaxis, Orosei, Dorgali, La Maddalena, Guspini, Sinnai, Alghero, Serdiana, Arzana, Ilbono, Elini, Giba, Masainas, San Giovanni Suergiu, Lula, Orune, Sassari. Le attività proseguiranno ancora sino al 14 luglio nelle sole scuole primarie di Aggius, Tempio Pausania e Olbia. Domani dalle ore 10.45 alle ore 12.15 appuntamento nella scuola dell’infanzia “San Giuseppe”, via Enrico Costa n.63 a Sassari. (Rsc)