Lazio: Tiero (Fd'I), da Regione sostegno ad agricoltura e sviluppo rurale

- La Regione Lazio intende investire sull'agricoltura. "Considero opportuni i nuovi provvedimenti adottati dall'assessorato alle Politiche agricole. Credo sia necessario sostenere concretamente il settore. In particolare ritengo utile che grazie a questi fondi molti agricoltori potranno finalmente realizzare i loro progetti". Lo dichiara in una nota Enrico Tiero, consigliere regionale del Lazio per Fratelli d'Italia e presidente della commissione Sviluppo economico e Attività produttive. Nel contempo "occorre dare anche la possibilità alle aziende agricole già presenti di dotarsi di nuove tecnologie all'avanguardia, in modo da poter essere sempre più competitive in un mercato in continua evoluzione. Stiamo parlando innanzitutto di un bando nell'ambito dei Programma di sviluppo rurale (Psr) del Lazio, che prevede un importante investimento indirizzato alle aziende agricole. Si tratta di 12 milioni di euro nell'ambito della sottomisura 'Sostegno a investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività extra-agricole', legata alla diversificazione delle attività agricole". (segue) (Com)