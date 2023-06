Lazio: Tiero (Fd'I), da Regione sostegno ad agricoltura e sviluppo rurale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Potranno prendere parte a questo bando anche coloro che non sono ancora iscritti all'elenco regionale delle aziende agrituristiche ma che si impegnano obbligatoriamente a farlo successivamente. Rimane aperta la fruibilità di quest'ultimo alle aziende che sono invece intenzionate a perseguire l'obiettivo della "Trasformazione e Vendita diretta dei prodotti tipici". C'è tempo per partecipare fino all'11 settembre 2023.Inoltre sempre l'assessorato alle Politiche agricole della Regione Lazio "ha approvato una determina - continua Tiero - relativa alla misura 16 del Piano di Sviluppo Rurale che prevede lo stanziamento di oltre 5 milioni di euro per il finanziamento di 30 progetti per l'implementazione e lo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie già attive ma ancora non testate, adattate e presenti nel contesto regionale. Il finanziamento di questo primo gruppo di progetti innovativi è il risultato di un'operazione di overbooking finanziario in attuazione della quale sono stati finanziati tutti i progetti valutati positivamente e ritenuti ammissibili al contributo pubblico, senza che sia necessario ricorrere alla predisposizione di graduatorie di ammissibilità, con un significativo impulso all'accelerazione delle procedure per l'autorizzazione al finanziamento. In particolare, per la provincia di Latina sono messi a disposizione oltre 1,2 milioni di euro per 8 progetti. Si tratta di un sostegno importante a cui certamente faranno seguito altri". (Com)