Disabilità: Locatelli, con Finlandia concordato estensione in tutta Ue "disability card"

- "Con il sottosegretario agli Affari esteri della Finlandia, Pekka Puustinen, abbiamo concordato sull’opportunità della estensione a tutta l’Ue della European Disability Card al termine della fase pilota. Ci siamo poi confrontati su inclusione lavorativa e il progetto di vita, alla luce della riforma in atto in Italia e del recente Disability Services and Support Act finlandese, e abbiamo parlato della candidatura di Expo2030 Roma nel segno dell’inclusione e dell’accessibilità". (Rin)