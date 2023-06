Regno Unito: sindacato Aslef, scioperi ferroviari continueranno per altri sei mesi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sindacato dei macchinisti britannici Aslef ha dichiarato che oltre il 90 per cento dei suoi membri hanno votato per continuare l'azione di sciopero per i prossimi sei mesi nella disputa salariale con il governo. Il segretario generale di Aslef, Mick Whelan, ha dichiarato: "Ancora una volta i nostri membri hanno deciso di impegnarsi a lungo termine". "I membri di Aslef stanno semplicemente chiedendo un trattamento equo sulla retribuzione in modo che possano permettersi di tenere il passo con crisi del costo della vita causata dal governo", ha dichiarato Whelan, aggiungendo che "il governo non riesce a negoziare in buona fede e incolpa i macchinisti per la loro incapacità di gestire i servizi e l'industria ferroviaria in modo efficace". (Rel)