Ucraina: Stoltenberg, nessuno può prevedere andamento guerra

- Nessuno può prevedere l'andamento della guerra, ma l'Ucraina ha mostrato la sua professionalità nell'usare le armi fornite dalla Nato. A dirlo il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, nel corso di una conferenza stampa in vista della riunione dei ministri della Difesa dei Paesi Nato di domani e venerdì. Nessuno può oggi prevedere gli sviluppi sul campo di battaglia. Le guerre sono per natura imprevedibili. Non è possibile per nessuno dire esattamente cosa accadrà nei prossimi giorni o nelle prossime settimane", ha detto. "Quello che sappiamo è che gli ucraini stanno avanzando sul campo e che hanno dimostrato la loro professionalità e dedizione, il che è impressionante. Stanno rispettando le aspettative e lo hanno fatto per tutta la durata della guerra, liberando anche territori a nord di Kiev, intorno Bakhmut e a sud, intorno a Kherson", ha aggiunto Stoltenberg. (segue) (Beb)