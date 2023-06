Aerospazio: Euclid, a breve lancio satellite che studierà energia e materia oscure (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Euclid è un progetto dell’Esa in cooperazione, per la parte scientifica, con il consorzio Euclid (Ec), al quale partecipano università e laboratori di quattordici Paesi europei tra cui Francia, Germania, Regno Unito, Italia, Svizzera, con contributi della Nasa e di alcuni istituti Usa. Il satellite, ormai con lancio imminente, è dedicato allo studio della energia oscura e della materia oscura, ingredienti fondamentali ma ignoti dell’odierno “modello standard” della cosmologia fisica e della loro interazione con la gravità. In questo modello, solo circa il 5 per cento della massa-energia dell’universo è fatto di materia ordinaria (protoni, neutroni, ecc.). Il resto è invisibile (materia oscura), e l’universo stesso sembra espandersi a ritmo accelerato sotto l’azione di una fonte di energia finora sconosciuta (energia oscura). (Com)