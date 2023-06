Regno Unito: cancelliere Hunt annuncia revisione efficienza settore pubblico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I ministri britannici stanno per iniziare una revisione radicale dell'efficienza nel settore pubblico. Lo ha annunciato il cancelliere dello Scacchiere Jeremy Hunt, affermando che questo è l'unico modo per mettere il Regno Unito su un "percorso sostenibile verso la riduzione delle tasse". La revisione esaminerà la spesa in tutti i dipartimenti governativi e identificherà le aree per la crescita della produttività a breve e lungo termine. Hunt ha affermato che il mancato miglioramento dell'efficienza del settore pubblico metterebbe il Regno Unito su una traiettoria insostenibile. La revisione è dunque finalizzata a ridurre la crescita della spesa del settore pubblico, in aumento del 2 per cento all'anno, molto più del tasso di crescita a lungo termine dell'economia in generale.(Rel)