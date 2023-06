Migranti: premier tunisina Bouden incontra direttrice Oim per individuare soluzioni globali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In un incontro diplomatico di rilievo, il primo ministro della Tunisia, Najla Bouden, ha incontrato oggi la nuova direttrice generale dell'Organizzazione internazionale per le migrazioni (Oim), Amy Pope, presso la città svizzera di Ginevra. La notizia è stata diffusa attraverso un comunicato ufficiale pubblicato sulla pagina Facebook della presidenza del governo tunisino. Durante l'incontro, il primo ministro ha affrontato una serie di tematiche cruciali relative alle sfide che la Tunisia deve affrontare, in particolare riguardo all'accentuarsi del fenomeno delle migrazioni illegali, alimentato dalla fitta rete di trafficanti di esseri umani che operano nel Mediterraneo. (segue) (Tut)