Migranti: premier tunisina Bouden incontra direttrice Oim per individuare soluzioni globali (2)

- Bouden ha sottolineato l'importanza di individuare un approccio globale e partecipativo per affrontare la questione migratoria, integrando gli aspetti dello sviluppo, della dimensione sociale, umanitaria e di sicurezza. In tale contesto, la premier tunisina ha fatto riferimento all'iniziativa del presidente della Repubblica, Kais Saied, che propone l'organizzazione di una conferenza di alto livello che riunisca i Paesi del Nord Africa, del nord del Mediterraneo, del Sahel e del Sahara, al fine di individuare soluzioni adeguate per affrontare con successo questa delicata problematica. Una conferenza che peraltro dovrebbero tenersi a Roma in una data ancora da definire. (segue) (Tut)