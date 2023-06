Migranti: premier tunisina Bouden incontra direttrice Oim per individuare soluzioni globali (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Tunisia, inoltre, ha evidenziato l'importanza di promuovere una maggiore cooperazione a livello globale per affrontare la questione migratoria, in particolare per quanto riguarda la migrazione della manodopera qualificata, con l'obiettivo di permettere a tutti i Paesi coinvolti di trarne vantaggio. Durante l'incontro, le due parti hanno altresì discusso dei principali progetti di cooperazione attualmente in corso in Tunisia, sottolineando la volontà di rafforzare ulteriormente questa collaborazione, soprattutto per quanto riguarda l'impatto del cambiamento climatico sulla migrazione internazionale. (segue) (Tut)