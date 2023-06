Migranti: premier tunisina Bouden incontra direttrice Oim per individuare soluzioni globali (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'incontro tra il primo ministro tunisino e la direttrice generale dell'Oim riveste una grande importanza in un momento in cui il fenomeno migratorio rappresenta una delle principali sfide nel Mediterrano e non solo. La Tunisia si trova di fronte a una situazione critica, in cui i flussi migratori illegali e il traffico di esseri umani mettono a dura prova le risorse e le capacità del paese. La proposta del presidente Saied di organizzare una conferenza di alto livello rappresenta un passo significativo verso la ricerca di soluzioni comuni, afferma il governo tunisino. Riunendo i Paesi del Nord Africa, del nord del Mediterraneo, del Sahel e del Sahara, sarà possibile condividere esperienze, conoscenze e best practice al fine di affrontare congiuntamente il fenomeno migratorio e di individuare strategie di cooperazione per gestire al meglio questa complesso fenomeno. (Tut)