Bergamo Brescia 2023: con il progetto "Incontro" due opere permanenti nel segno dell'inclusione

Oggi nella sala conferenze della Scuola Audiofonetica, a Brescia, è stato presentato il progetto partecipato, inclusivo e accessibile "l'Incontro", nato da un'idea di Michela Bonetta, maestra della Scuola dell'Infanzia Audiofonetica di Mompiano, formato da due grandi opere d'arte permanenti, pubbliche e site-specific, realizzate dallo studio di Roberto Bertoli Architetto con il coordinamento curatoriale di Ilaria Bignotti e l'intervento di David Reimondo, artista contemporaneo. "Regione Lombardia - afferma l'assessore alla Famiglia, Solidarietà sociale, Disabilità e Pari opportunità Elena Lucchini - ha voluto fortemente sostenere il progetto 'S.T.A.I - Servizi per un Turismo Accessibile e Inclusivo', finanziando questa progettualità basata sui temi di accessibilità universale, inclusione, salute e benessere che si inserisce nel palinsesto degli eventi di 'Bergamo e Brescia Capitale della Cultura 2023'. Un progetto pilota innovativo che vogliamo esportare negli altri territori lombardi. La nostra Regione - sottolinea - vanta un prezioso patrimonio artistico e paesaggistico e sta crescendo sempre più la percezione di una Regione accogliente e attrattiva perciò dobbiamo investire in un turismo sempre più inclusivo e sempre più attento alle persone con bisogni speciali e disabilità fisiche e sensoriali. L'impegno di tutti, infatti - aggiunge l'assessore - deve essere rivolto a rendere gli spazi, le comunità, i territori, l'ospitalità, i servizi, la ristorazione, i percorsi e la mobilità accessibili e fruibili a tutti, contribuendo a creare benessere sociale e valore economico diffuso. Grazie - conclude Lucchini - alla Scuola di Audiofonetica e grazie ai bambini che oggi ci hanno testimoniato il valore universale e inclusivo dell'arte".