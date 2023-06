Bergamo Brescia 2023: con il progetto "Incontro" due opere permanenti nel segno dell'inclusione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le due opere si staglieranno, entro la fine del 2023, nel Parco della Croce Rossa nel quartiere di Mompiano, nel punto di accesso tra via Nikolajewka e via Calamandrei. Si tratta di un luogo dove passa "La Via delle Sorelle", il Cammino verde che unisce Bergamo e Brescia, lungo 130 chilometri, inaugurato per 'Bergamo Brescia Capitale Italiana della Cultura 2023' e che vuole essere, oltre ad un percorso nelle bellezze naturalistiche delle due città, anche un vero e proprio palcoscenico a cielo aperto, arricchito di installazioni artistiche contemporanee immerse nel verde. "L'Incontro", l'opera monumentale che nella sua completezza si eleverà alla fine del 2023 a Mompiano, è formata da due grandi dischi di oltre due metri di diametro ciascuno, posti nel terreno del parco, che si specchiano simbolicamente l'uno nell'altro, come se stessero dialogando. Su ciascuna delle loro 4 facciate circolari accolgono una lingua: la Lis, il Braille, la Comunicazione Aumentativa Alternativa, la lingua dell'arte contemporanea. Le facciate di questi grandi dischi sono infatti state decorate con gli artefatti realizzati da piccoli e grandi utenti della Scuola Audiofonetica, dell'Associazione Bambini in Braille, dall'artista David Reimondo; ciascuno ha dato il suo contributo, nella sua lingua. (segue) (Com)