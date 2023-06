Bergamo Brescia 2023: con il progetto "Incontro" due opere permanenti nel segno dell'inclusione (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Durante i mesi scolastici, i bambini della Scuola Audiofonetica, coordinati dalla maestra Michela Bonetta, hanno infatti lavorato, nel laboratorio di falegnameria, alla preparazione e decorazione di tasselli lignei sui quali hanno apposto piccoli chiodi per intessere fili colorati: trame e ricami che saranno posti su una facciata del grande disco scultoreo. Dall'altra parte, si leggeranno tattilmente oltre che visivamente le località e i monumenti più iconici e noti delle Città di Bergamo e Brescia, grazie ai manufatti ceramici realizzati dagli utenti dell'Associazione Bambini in Braille: formelle di terracotta che potranno essere lette da tutti, installate sull'altra facciata della scultura circolare. Sul secondo disco, che sarà concavo e convesso, saranno invece ospitate, rispettivamente, una scultura che nella lingua dei segni riporterà la parola "Incontro" e un'installazione appositamente ideata dall'artista David Reimondo, artista contemporaneo che in decenni di ricerca ha inventato un personale alfabeto di pittogrammi, una sorta di esperanto dell'arte.L'area, nella quale sono state installate le due opere di forma circolare, essendo stata oggetto di un intervento di accessibilità integrata, dietro consulenza del Prof. Alberto Arenghi-Università di Brescia e del Dott. Nicola Eynard-Visit Bergamo, è stata resa accessibile a tutti. Le due opere, che saranno permanenti e quindi diventeranno un patrimonio perenne per le comunità del quartiere e tutti i camminatori, sono così immaginate come porte che simbolicamente aprono e accompagnano gli utenti in un percorso di incontro e di scambio, invitandoci tutti ad un arricchimento attraverso la conoscenza e il dialogo, lo scambio e il riconoscimento delle nostre unicità (Com)