Germania: governo federale, Cina contraddice nostri interessi e valori

- La Cina agisce “sempre più in contraddizione con gli interessi e i valori” della Germania. È quanto il governo tedesco afferma nella Strategia di sicurezza nazionale, che ha presentato oggi a Berlino. Nel documento, il primo del suo genere nella storia della Germania, l'esecutivo federale riprende la triade con cui la Commisisone europea descrive il Paese dell'Asia: “partner, concorrente e rivale sistemico”. Tuttavia, “negli ultimi anni, gli elementi di rivalità e competizione sono aumentati”. Allo stesso tempo, “la Cina rimane un rivale senza il quale molte delle sfide globali più urgenti non possono trovare soluzione”. Allo stesso tempo, Pechino “sta tentando in diversi modi di ridisegnare l'ordine internazionale attuale, fondato sulle regole” e avanza “in maniera sempre più offensiva pretese di supremazia regionale”. In questo modo, la Cina “agisce sempre più in contraddizione con nostri interessi e valori”. Per il governo tedesco, le iniziative di Pechino aumentano la pressione sulla stabilità regionale e la sicurezza internazionale, mentre in Cina i diritti umani vengono “disprezzati”. Il Paese utilizza poi la sua potenza economica “in maniera mirata per conseguire obiettivi politici”. Allo stesso tempo, la Cina “rimane un partner senza il quale non si possono risolvere crisi e sfide globali”. È “precisamente in questi campi”, secondo il governo tedesco, che “dobbiamo sfruttare le possibilità e le occasioni di collaborazione”. (Geb)