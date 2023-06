Roma: si schianta con lo scooter sulla Salaria, muore un 60enne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Incidente mortale, questa notte sulla via Salaria a Roma nei pressi del civico 875 in direzione Grande raccordo anulare. La vittima è un 60enne che, in sella allo scooter Mimco Agility, ha impattato apparentemente senza il coinvolgimento di altri veicoli, contro il guardrail finendo in un fossato. Tutto è avvenuto poco prima delle'1 e, sul posto, sono accorsi per ricostruire la dinamica, gli agenti della polizia locale di Roma Capitale del II gruppo Parioli che, per effettuare i rilievi hanno chiuso la Salaria in direzione Gra. (Rer)