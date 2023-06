Speciale difesa: Germania, Forze armate acquisteranno sistemi di difesa aerea Iris-T e Arrow 3

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le Forze armate tedesche (Bundeswehr) acquisteranno sei sistemi di difesa aerea Iris-T e un Arrow 3. Gli ordini verranno approvati dalla commissione Bilancio del Bundestag nella giornata di domani, 14 giugno. Come riferisce il quotidiano “Handelsblatt”, le commesse sono finanziate dal fondo speciale per la Bundeswehr. Con una dotazione nominale di 100 miliardi di euro, tale strumento è stato istituito dal governo tedesco a seguito della guerra che la Russia ha mosso contro l'Ucraina. Per gli Iris-T è prevista una spesa di circa 950 milioni di euro. Tale sistema è prodotto dall'azienda per la difesa tedesca Diehl e la sua fornitura alla Bundeswehr prevede il coinvolgimento di diverse società come subappaltatori. In particolare, si tratta dei gruppi per la difesa tedeschi Hensoldt, Rheinmetall e Rohde & Schwarz con il consorzio aerospaziale europeo Airbus. I sei esemplari di Iris-T verranno consegnati alla Bundeswehr tra il 2024 e il 2027. L'Arrow 3 è sviluppato dalle Industrie aerospaziali israeliane (Iai) con il gruppo statunitense Boeing. Nella giornata di domani, la commissione Bilancio del parlamento federale approverà un accordo preliminare per l'acquisizione del sistema che, in una prima fase, avrà un costo di 560 milioni di euro. Successivamente, il totale ammonterà a quattro miliardi di euro. (Geb)